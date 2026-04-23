Σοκ και θλίψη στην Κρήτη για την Ελευθερία -Της είχε βάλει GPS στο αμάξι ο δολοφόνος, πώς της έστησε την παγίδα στο παρεκκλήσι - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Έπειτα από την εύρεση της σορού της άτυχης γυναίκας, στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος αυτοκτόνησε εν μέσω των ερευνών, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνδέσουν το παζλ για να συνθέσουν το χρονικό της τραγωδίας.

Πάντως, ο 40χρονος, η κηδεία του οποίου θα γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε επαφή με την άτυχη γυναίκα. «Δεν γνωρίζω πού βρίσκεται, δεν έχουμε επικοινωνία», φέρεται να είχε πει πριν δώσει τέλος στη ζωή του, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους είχε λήξει με πρωτοβουλία της ίδιας.

Ο 40χρονος είχε εμμονή με την Ελευθερία -Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητό της

Σύμφωνα με το neakriti, άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι η σχέση τους ήταν γεμάτη εντάσεις λόγω των πιέσεων που δεχόταν η 43χρονη.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος είχε εμμονή μαζί της, φτάνοντας στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητό της, για να παρακολουθεί όλες τις μετακινήσεις της.

Τα οικονομικά προβλήματα του 40χρονου και η απόπειρα αυτοκτονίας -Εξετάζονται ιδιόχειρες σημειώσεις του

Παράλληλα, ο 40χρονος, που διατηρούσε επιχείρηση με τέντες, φαίνεται να αντιμετώπιζες οικονομικές δυσκολίες, κάτι που σε συνδυασμό με τα έντονα συναισθήματά του για την 43χρονη Ελευθερία είχαν επηρεάσει την ψυχολογική του κατάσταση και τον είχαν κάνει αρκετά ευέξαπτο.

Μάλιστα, άτομα από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει και οι Αρχές εξετάζουν ιδιόχειρες σημειώσεις του.

Τη σκότωσε σε λιγότερο από ένα λεπτό -Πώς προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του

Η δολοφονία της 43χρονης συνέβη σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 40χρονος φέρεται να είχε κανονίσει ραντεβού μαζί της στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, στην περιοχή της Σταυρακιανής, κοντά στο χωριό Δάφνες.

Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις 11:02 και έφτασε στο σημείο στις 11:06. Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι την άτυχη γυναίκα και την τοποθέτησε μπρούμυτα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της. Ακολούθησε πτώση με τη μοτοσικλέτα στις 11:08 και, περίπου στις 12:00, εντοπίστηκε τραυματισμένος σε καφετέρια στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου-Μοιρών, όπου κάλεσε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του. Στην οδηγό ταξί ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί από το άλογο της κόρης του.

Μετά την αλλαγή ρούχων στο σπίτι του ο 40χρονος επέστρεψε στο παρεκκλήσι με το Smart του, πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας και μετέφερε τη σορό σε χωράφι κοντά στην Αγία Βαρβάρα. Στις 13:13 σταμάτησε σε βενζινάδικο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε για να πάρει το αυτοκίνητό του, φεύγοντας στις 14:00.

Την επόμενη ημέρα το πρωί κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είχε πτώση με τη μοτοσικλέτα και ότι δεν είχε διαφορές με τη 43χρονη. Το ίδιο βράδυ επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα ώστε να ενημερωθεί για τις έρευνες και να υπενθυμίσει πως δεν είχε επαφή με την εξαφάνιση της γυναίκας. Την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε ξανά για συμπληρωματική κατάθεση, κυρίως για να διευκρινίσει τι έκανε όταν έφτασε στο σπίτι του, στους Μαλάδες.

Οι αστυνομικοί είχαν βιντεοληπτικό υλικό που τον έδειχνε να φεύγει με το Smart του και να επιστρέφει στο παρεκκλήσι προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του. Καθώς αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές τον πλησίαζαν, το μεσημέρι της Τρίτης έβαλε τέλος στη ζωή του, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν από τον Προφήτη Ηλία.

Οι Αρχές συνέδεσαν τον 40χρονο με την Ελευθερία, μετά την αυτοκτονία του

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι είχε επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός του 40χρονου ότι είχε αίματα λόγω τροχαίου που είχε με τη μηχανή του, τονίζοντας ότι αφέθηκε ελεύθερος μετά την αρχική του κατάθεση, καθώς δεν υπήρχε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος του.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά την αυτοκτονία του, καθώς βιντεοληπτικό υλικό οδήγησε στη σύνδεση των κινήσεών του με αυτές του οχήματος της 43χρονης.