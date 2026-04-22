Νεκρή από πυροβολισμό η Ελευθερία -Πώς προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του ο δράστης, η σκηνοθεσία μετά τη δολοφονία, όλες οι κινήσεις του - iefimerida.gr

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή από πυροβολισμό, με όλα τα στοιχεία να οδηγούν στον 38χρονο πρώην σύντροφό της.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στα πίσω καθίσματα, φέροντας τραύμα από σφαίρα, σε ένα απόμερο σημείο λίγο έξω από το χωριό Αγία Βαρβάρα, ενώ τα ίχνη της είχαν εξαφανιστεί από τις 19/4 και την περιοχή Δάφνες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημείο που βρέθηκε δολοφονημένη η Ελευθερία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida.gr, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν τον 38χρονο πρώην σύντροφό﻿ της ως το άτομο που τράβηξε τη σκανδάλη και αφαίρεσε τη ζωή της Ελευθερίας.

Το λευκό όχημα της Ελευθερίας -τύπου SUV- εντοπίστηκε σε αγροτικό δρόμο περίπου 10 λεπτά μακριά από το χωριό Αγία Βαρβάρα, το χωριό δηλαδή του αυτόχειρα-πρώην συντρόφου της Ελευθερίας.

Φωτογραφία: intimenews

Το αυτοκίνητο εντόπισε ειδική ομάδα που συμμετείχε στις έρευνες για τη 43χρονη λίγο πριν από τις 5:30 σήμερα το απόγευμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας

Καρέ-καρέ οι στιγμές πριν από τη δολοφονία -Οι κινήσεις του 38χρονου αυτόχειρα, πώς έδρασε

Ο 38χρονος αυτόχειρας, αρχικά την Κυριακή -την ημέρα δηλαδή που εξαφανίστηκε η 43χρονη-, μεταξυ 11.00’-11.10’, κινούμενος με μοτοσικλέτα, συναντήθηκε με τη 43χρονη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Σταυρακιανής Καμάρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 50 λεπτά αργότερα, στις 12, έχει καταγραφεί να κινείται πεζός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών.

Από εκεί κάλεσε ταξί και πήγε στο σπίτι του στην περιοχή των Μαλάδων.

Στη συνέχεια με το Smart του επέστρεψε στο παρεκκλήσι και από εκεί έφυγε με το αυτοκίνητο της 43χρονης και κινήθηκε προς την Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών Αγίας Βαρβάρας.

Όπως διαπιστώθηκε, κοντά σε βενζινάδικο εγκατέλειψε το όχημα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, που είχε αφήσει το Smart του.

Φωτογραφία: intimenews

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 14.00’ έχει καταγραφεί να απομακρύνεται από το σημείο. Η 43χρονη, όπως έχει διαπιστωθεί, έχει πυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Εκτιμάται ότι η δολοφονία της έγινε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα.



Υπενθυμίζεται πως ο 38χρονος το απόγευμα της Δευτέρας και αφού έχει δώσει κατάθεση στις αρχές υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση, αντιλαμβάνεται από τα λεγόμενα των αστυνομικών, ότι το αφήγημα που προσπαθεί να παρουσιάσει, καταρρέει.

Φωτογραφία: Intimenews

Σχεδόν 20 ώρες αργότερα, εντοπίζεται νεκρός δίπλα ακριβώς από ένα εκκλησάκι. Δίπλα του, υπήρχε η κοντόκανη κυνηγετική καραμπίνα του.