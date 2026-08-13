Κρήτη: Διάσωση 87 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων - iefimerida.gr

Στη διάσωση 87 μεταναστών που επέβιαναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη προχώρησαν οι αρχές.

Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ