 Κρήτη: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τα ξημερώματα, 134 μετανάστες σε Γαύδο και Ιεράπετρα - iefimerida.gr
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Κρήτη: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τα ξημερώματα, 134 μετανάστες σε Γαύδο και Ιεράπετρα

Σκάφος του λιμενικού
Σκάφος του Λιμενικού / Φωτογραφία αρχείου: INTIME / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 134 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση, 48 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 86 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και οι 86 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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