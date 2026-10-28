Κρήτη: Διάσωση 31 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων - iefimerida.gr

Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 31 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 48 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με το φορτηγό πλοίο να προχωρά στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι 31 διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.

Στην περιοχή επικρατούν ανατολικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ