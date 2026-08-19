Επεισοδιακή σύλληψη στην Κρήτη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε καταζητούμενο και τραυματίστηκε - iefimerida.gr

Επεισοδιακή σύλληψη σημειώθηκε στον Δήμο Μαλεβιζίου στην Κρήτη όταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τυχαία έναν Ολλανδό καταζητούμενο.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο καταζητούμενος είχε ξεφύγει από νοσοκομείο, όπου βρισκόταν για νοσηλεία, με αποτέλεσμα να τον αναζητούν οι Αρχές. Ο ίδιος είχε καταφύγει σε παραλία στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, όπου και εντοπίστηκε από τον εν λόγω αστυνομικό.

Ο ίδιος, αφού ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ζητώντας ενισχύσεις, έσπευσε να ακινητοποιήσει τον καταζητούμενο. Ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί.

Τελικά ,στο σημείο έφτασαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον Ολλανδό.

Ωστόσο, όσον αφορά τον εκτός υπηρεσίας αστυνομικό, πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο Μέσο αναφέρουν ότι λόγω του τραυματισμού του αναμένεται να μείνει εκτός υπηρεσίας για το επόμενο διάστημα.