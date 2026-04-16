Κρήτη: 30χρονος δραπέτης φυλακών απέσπασε με την απειλή μαχαιριού κινητό τηλέφωνο από γυναίκα - iefimerida.gr

Σε αλλοδαπή γυναίκα που κινούνταν πεζή σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη επιτέθηκε χθες το μεσημέρι άγνωστος άνδρας και την απείλησε με μαχαίρι.

Ο άντρας κατάφερε να της αποσπάσει το κινητό της τηλέφωνο. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ όπως προέκυψε ο δράστης είχε δραπετεύσει ανήμερα του Πάσχα από τις φυλακές της Αγιάς Χανίων.

Πρόκειται για έναν 30χρονο Αιγύπτιο που κρατείται για παράνομη διακίνηση μεταναστών, τον οποίο εξακολουθούν να αναζητούν οι αρχές.

