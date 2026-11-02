Υπό πίεση ξανά η Κρήτη - 1.552 μετανάστες σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα μέσα σε λίγα 24ωρα - iefimerida.gr

Οι μεταναστευτικές ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη συνεχίζονται με μεγάλη ένταση, αυξάνοντας την πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας, όπου τα τελευταία 24ωρα έχουν φτάσει 1.552 αλλοδαποί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό:

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για την ύπαρξη αλλοδαπών στην παραλία «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» πλησίον του οικισμού «ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ» δήμου Φαιστού. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν 45 αλλοδαπούς (43 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικο), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για την ύπαρξη αλλοδαπών στην παραλία «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» πλησίον του οικισμού «ΨΑΡΗ ΦΟΡΑΔΑ» δήμου Βιάννου. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν 68 αλλοδαπούς (67 άνδρες και 1 γυναίκα), οι οποίοι οδηγήθηκαν με τη συνοδεία στελεχών Α.Τ. Βιάννου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για την ύπαρξη αλλοδαπών σε παραλία πλησίον του οικισμού «ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ» δήμου Φαιστού. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν 81 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες), οι οποίοι οδηγήθηκαν με τη συνοδεία στελεχών Α.Τ. Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Τέλος, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων και του Κόκκινου Πύργου για την ύπαρξη λέμβου με 62 αλλοδαπούς 10,5 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 62 αλλοδαποί (όλοι άνδρες) οδηγήθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και ακολούθως με τη συνοδεία στελεχών Κ.Λ. Ηρακλείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

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Στα Χανιά η κατάσταση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, καθώς εκεί λειτουργεί οργανωμένη δομή φιλοξενίας μεταναστών.

Αντίθετα, σύμφωνα με τα όσα καταγράφει το ρεπορτάζ του CRETA24, στο Ηράκλειο και την Ιεράπετρα τα δεδομένα είναι σαφώς πιο δύσκολα, καθώς οι διαθέσιμοι χώροι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων χωρίς να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές.

Την ίδια ώρα, στην Κρήτη υπάρχει έντονος αναβρασμός και αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και κατοίκους σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία δομών φιλοξενίας ή υποδοχής μεταναστών.

603 άτομα στη δομή της Αγυιάς

Στα Χανιά σήμερα, Δευτέρα (02/11) φιλοξενούνται συνολικά 603 μετανάστες. Από αυτούς, οι 272 προέρχονται από περιστατικά διάσωσης στη δυτική Κρήτη, ενώ οι υπόλοιποι 331 από περιστατικά που καταγράφηκαν στην ανατολική πλευρά του νησιού, στο Ηράκλειο και την Ιεράπετρα.

Παρά τον μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, η ύπαρξη οργανωμένης δομής επιτρέπει τη διαχείριση της κατάστασης, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν στις προσωρινές εγκαταστάσεις του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας.

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Ιεράπετρα: 370 μετανάστες στην πρώην ΑΓΡΕΞ – Έστησαν σκηνές για τη βροχή

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου στην πρώην εγκατάσταση της ΑΓΡΕΞ βρίσκονταν το βράδυ της Κυριακής 370 άτομα.

Ο χώρος δεν διαθέτει στεγασμένες εγκαταστάσεις για τόσα άτομα, με αποτέλεσμα οι μετανάστες να είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, ενόψει της πιθανότητας βροχής, τοποθετήθηκαν τέσσερις σκηνές, προκειμένου να εξασφαλιστεί στοιχειώδης προστασία.

Ηράκλειο: 579 μετανάστες στοιβαγμένοι στο παλιό Ψυγείο

Αυξημένη είναι η πίεση και στο Ηράκλειο, όπου στον χωρο του παλιού Ψυγείου, στο λιμάνι, βρίσκονται ήδη 524 μετανάστες, αν και ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα μικρός για να φιλοξενήσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ακόμη και για λίγα εικοσιτετράωρα.

Οι αφίξεις, ωστόσο, συνεχίζονται. Τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης στους Καλούς Λιμένες και στην Τρυπητή, από τις οποίες διασώθηκαν συνολικά 112 άτομα, που μεταφέρθηκαν το πρωί στην πόλη του Ηρακλείου.

Λίγες ώρες αργότερα, νέο περιστατικό καταγράφηκε στην Άρβη, με 55 μετανάστες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί. Οι άνθρωποι αυτοί αναμένεται να μεταφερθούν το μεσημέρι στο παλιό Ψυγείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των φιλοξενούμενων στους 579.

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Έρχεται η δομή στους Αθανάτους

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες η νέα δομή μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση στο Ηράκλειο θα καλύπτει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, και τις ανάγκες του Λασιθίου, ενώ η συνολική δυναμικότητα των δύο δομών, μαζί με εκείνη της Αγυιάς στα Χανιά, υπολογίζεται ότι θα φτάνει τα 2.000 άτομα.

Ο υπουργός έχει επισημάνει ότι στόχος του υπουργείου δεν είναι η δημιουργία μεγάλων δομών στην Κρήτη. Όπως έχει αναφέρει, οι μετανάστες που θα λάβουν άσυλο, αλλά και όσοι πρόκειται να επιστραφούν στις χώρες προέλευσής τους μέσω των σχετικών διαδικασιών, θα μεταφέρονται σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Μέχρι τότε, πάντως, η συνεχής άφιξη νέων μεταναστών διατηρεί την πίεση στους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας του νησιού, με το Ηράκλειο και την Ιεράπετρα να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, αφού όπως όλα δείχνουν ο μεταναστευτικός διάδρομος από τη Λιβύη έχει μετατοπιστεί προς τα ανατολικά της Κρήτης.