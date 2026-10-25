Κρίσιμο 24ωρο για τον αντιδήμαρχο Πειραιά Γιάννη Βοϊδονικόλα -Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά το ατύχημα με όπλο - iefimerida.gr

Σε σταθερή κατάσταση, με ενδείξεις ελαφράς βελτίωσης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας.
Οι θεράποντες γιατροί του εκτιμούν ότι και το δεύτερο εικοσιτετράωρο θα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.
Ο 55χρονος αντιδήμαρχος Πειραιά φέρεται να πάτησε κατά λάθος τη σκανδάλη από το όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο