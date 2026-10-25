Κρίσιμο 24ωρο για τον αντιδήμαρχο Πειραιά Γιάννη Βοϊδονικόλα -Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά το ατύχημα με όπλο - iefimerida.gr

Σε σταθερή κατάσταση, με ενδείξεις ελαφράς βελτίωσης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας.

Οι θεράποντες γιατροί του εκτιμούν ότι και το δεύτερο εικοσιτετράωρο θα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Ο 55χρονος αντιδήμαρχος Πειραιά φέρεται να πάτησε κατά λάθος τη σκανδάλη από το όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

