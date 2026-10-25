 Κρίσιμο 24ωρο για τον αντιδήμαρχο Πειραιά Γιάννη Βοϊδονικόλα -Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά το ατύχημα με όπλο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμο 24ωρο για τον αντιδήμαρχο Πειραιά Γιάννη Βοϊδονικόλα -Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά το ατύχημα με όπλο

Ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας
Ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας / Φωτογραφία: Facebook
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βασίλης Βενιζέλος

Σε σταθερή κατάσταση, με ενδείξεις ελαφράς βελτίωσης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας.

Οι θεράποντες γιατροί του εκτιμούν ότι και το δεύτερο εικοσιτετράωρο θα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Ο 55χρονος αντιδήμαρχος Πειραιά φέρεται να πάτησε κατά λάθος τη σκανδάλη από το όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

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