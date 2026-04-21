Κρήτη: Κρίσιμα ερωτήματα για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και τον θάνατο του πρώην συντρόφου της - iefimerida.gr

Με το πρώτο φως της αυριανής ημέρας αστυνομικοί και πυροσβέστες θα ξεκινήσουν εκ νέου τις έρευνες για τον εντοπισμό της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Αυτή τη στιγμή οι Αρχές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις εξελίξεις, μετά την ανεύρεση της σορού του πρώην συντρόφου της. Ο 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο εκκλησάκι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά, σε μικρή απόσταση από το χωριό του Προφήτη Ηλία.

Το εκκλησάκι κοντά στο οποίο βρέθηκε νεκρός ο 38χρονος /Φωτογραφία: iefimerida

Σχεδόν δίπλα του βρέθηκε η κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία εκτιμάται πως έδωσε τέλος στη ζωή του. Ο χώρος ερευνήθηκε από τους αστυνομικούς χωρίς να βρεθεί κάποιο άλλο αξιοποιήσιμο στοιχείο.

Τα ερωτήματα για την εξαφάνιση της Ελευθερίας

Γιατί όμως ο 38χρονος να αυτοκτονήσει; Συνδέεται η πράξη του με την εξαφάνιση της 43χρονης Ρίτσας, όπως τη φώναζαν οι φίλοι της; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα δοθεί όταν βρεθεί η γυναίκα.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, ο αδελφός του φερόμενου ως αυτόχειρα έδινε κατάθεση για αρκετή ώρα το βράδυ της Τρίτης στους αστυνομικούς. Ένα από τα ερωτήματα που του τέθηκαν ήταν για ποιο λόγο πήγε στο συγκεκριμένο εκκλησάκι, μιας και ήταν ο άνθρωπος που βρήκε τη σορό του ίδιου του αδελφού του. Επίσης, ερωτήθηκε εάν γνώριζε για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα στον αδελφό του και την 43χρονη αγνοούμενη γυναίκα.

Ο 38χρονος ήταν απόλυτος, σκληρός και συχνά δημιουργούσε εντάσεις. Αυτό τουλάχιστον έχουν υποστηρίξει στις καταθέσεις τους συγγενικά πρόσωπα της 43χρονης. Οι καβγάδες τους λίγο πριν χωρίσουν, περίπου πριν από δύο μήνες, ήταν έντονοι και είχαν δημιουργήσει αφόρητη πίεση στη μητέρα τριών παιδιών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να πίεζε την Ελευθερία να τα ξαναβρούν. Ήταν αρκετά φορτικός, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες στους αστυνομικούς.

Πού θα πραγματοποιηθούν έρευνες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του iefimerida.gr, οι έρευνες δεν θα επικεντρωθούν μόνο στον Γιούχτα, μια απόμερη αγροτική περιοχή μετά το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς εκεί τα ψηφιακά της ίχνη χάνονται. Δηλαδή, το κινητό της τηλέφωνο σταμάτησε να λειτουργεί, έπειτα από αρκετές ώρες μετά την εξαφάνιση. Έρευνες επιπλέον θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 38χρονος άνδρας. Ίσως το σημείο όπου αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του να σχετίζεται με το σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται η 43χρονη Ελευθερία.

Εκτός από τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες οι οποίοι με drone θα «σαρώσουν» τις δύο προαναφερόμενες περιοχές, συγγενείς της 43χρονης θα κάνουν τις δικές τους έρευνες σε μια προσπάθεια να βρουν τα ίχνη της. Οι αστυνομικοί ήδη έχουν κάνει τα απαραίτητα αιτήματα στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να λάβουν ενημέρωση για τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξε τις τελευταίες ημέρες. Το ίδιο θα συμβεί και με το κινητό του 38χρονου φερόμενου ως αυτόχειρα.

Μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί και αναφέρουν πως ο 38χρονος τις επίμαχες ώρες της εξαφάνισης της 43χρονης βρισκόταν σε άλλο χωριό και κάλεσε ταξί για να τον μεταφέρει σπίτι του, ερευνώνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους αστυνομικούς του Ηρακλείου που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα, να βρεθεί δηλαδή ζωντανή η 43χρονη Ελευθερία. Όμως οι εξελίξεις και τα έως τώρα ευρήματα κάνουν αυτή την ελπίδα να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο.

