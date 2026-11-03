«Χάκαραν τα ψυγεία μας, ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 150°C» καταγγέλλει κρεοπώλης στην Κηφισιά - iefimerida.gr

Θύμα επίθεσης από χάκερ καταγγέλλει ότι έπεσε κρεοπώλης στην Κηφισιά, λέγοντας ότι ανέβασαν στους 150 βαθμούς τη θερμοκρασία στα ψυγεία του καταστήματός του.



Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπούμπας περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ότι «με το που ήρθαν οι υπάλληλοι στις 4 τα ξημερώματα, είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ψυγεία. Πήραμε τον τεχνικό μας. Νομίζαμε ότι έχει κάποια βλάβη».



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«Είχαν σετάρει τα ψυγεία στους 150 βαθμούς Κελσίου, εμείς δεν μπορούσαμε χειροκίνητα να παρέμβουμε, να το ρυθμίσουμε. Δεν μας επιτρεπόταν να μπούμε στο σύστημα. Ο ψυκτικός μας έλεγε μήπως ήταν η τάση του ρεύματος, αλλά εμείς έχουμε γεννήτρια. Αφού δοκίμασε όλους τους τρόπους, μετά από μια ώρα μάς είπε "είστε χακαρισμένοι" και πήρε τον επανέλεγχο των ψυγείων μετά από δύο ώρες».

«Ο ψυκτικός μας είπε ότι έγινε σε άλλες δύο επιχειρήσεις» ανέφερε ο κρεοπώλης

Ο κ. Μπούμπας ανέφερε ότι κάτι παρόμοιο συνέβη «και σε άλλες δύο επιχειρήσεις στην περιοχή, όπως μας είπε ο ψυκτικός».



«Τα παλαιά μοτέρ δεν έχουν πρόβλημα, τα καινούργια έχουν πρόβλημα που έχουν ασύρματο δίκτυο. Εμείς απενεργοποιήσαμε το wi-fi ώστε να μην μπορούν να μπαίνουν προς το παρόν και θα σκεφτεί ο τεχνικός τι λύση μπορεί να βρεθεί μόνιμη» τόνισε ο επιχειρηματίας.

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Η καταγγελία έρχεται την ώρα που χώρες της Ευρώπης πέφτουν θύματα κυβερνοεπιθέσεων. Εκατοντάδες καταστήματα σε Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα σε συστήματα ψύξης από κυβερνοεπιθέσεις.



Οι εταιρείες Ahold Delhaize και Colruyt ανακοίνωσαν ότι περιστατικό που σχετίζεται με τα πληροφοριακά συστήματα επηρέασε ψυγεία και καταψύκτες σε δεκάδες καταστήματα στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο. Οι σουηδικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ ICA και Coop ανακοίνωσαν παρόμοιες αυξήσεις στη θερμοκρασία και ένα κατάστημα έκανε λόγο για κυβερνοεπίθεση.



«Τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διαταράξουν υπηρεσίες, να πλήξουν επιχειρήσεις και να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.