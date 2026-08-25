Νέα Σμύρνη: Ο 48χρονος σκότωσε τη Γιουλέτα σε 3 λεπτά, την κλώτσησε, την έσυρε και την πυροβόλησε -Είχε εμμονή, την παρακολουθούσε, έψαχνε το σπίτι της - iefimerida.gr

Ο 48χρονος φέρεται να περίμενε για αρκετή ώρα τη 45χρονη Γιουλέτα έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε στη Νέα Σμύρνη.

Όταν εκείνη επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο, ο άνδρας μπήκε μαζί της και για περίπου πέντε δευτερόλεπτα οι δύο τους φαίνεται να λογομάχησαν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, την κλώτσησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ακολούθως την πυροβόλησε, χωρίς να την πετύχει, ενώ στη συνέχεια την έσυρε για περίπου ένα μέτρο με τα χέρια του.

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Ο 48χρονος άνοιξε για δεύτερη φορά πυρ, τραυματίζοντας θανάσιμα τη 45χρονη στο κεφάλι. Αμέσως μετά έστρεψε το περίστροφο στο πρόσωπό του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας

Το σοκαριστικό βίντεο από την είσοδο της πολυκατοικίας καταγράφει καρέ-καρέ την επίθεση σε βάρος της 45χρονης. Όλα εκτυλίσσονται μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών λεπτών.

Η γυναίκα, πεσμένη στο έδαφος, πρόλαβε μόνο να σηκώσει τα χέρια μπροστά από το κεφάλι της, προσπαθώντας να προστατευθεί.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στις δύο σορούς.

Η βολίδα από το περίστροφο εντοπίστηκε σφηνωμένη στα οστά του κρανίου, με φορά από πάνω προς τα κάτω.

«Κράτα να έχεις λεφτά»: Στο μικροσκόπιο η σχέση δράστη και θύματος

Πλέον, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στη σχέση που είχαν ο 48χρονος και η 45χρονη. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, ενώ αναμένονται και τα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα των δύο.

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Η σύζυγος του 48χρονου ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε εάν ο άνδρας διατηρούσε σχέση με άλλη γυναίκα. Όπως είπε, ωστόσο, είχε διαπιστώσει αλλαγή στη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Το βράδυ πριν από τη δολοφονία, όταν έφυγε από το σπίτι, ο 48χρονος άφησε στη σύζυγό του 1.000 ευρώ, λέγοντάς της: «Κράτα να έχεις λεφτά».

Τη ζήλευε παθολογικά -Έψαχνε τα πράγματά της και παλιές σχέσεις της



Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ﻿σχέση τους φέρεται να είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όμως τον περασμένο Γενάρη-Φλεβάρη η 45χρονη του ζήτησε να χωρίσουν. Από τις καταθέσεις του περιβάλλοντος του θύματος προκύπτει ότι ο 48χρονος τη ζήλευε παθολογικά.

Έψαχνε τα πράγματά της, όπως το κινητό της, ενώ έψαχνε και με ποιους άνδρες είχε στο παρελθόν σχέση - μια κατάσταση που περιγράφεται ως «άρρωστη».

Η 45χρονη τα είχε πει αυτά στα αδέρφια της, ενώ φέρεται να είχε περιγράψει κάποια πράγματα και στην ανήλικη κόρη της. Βέβαια, κανείς δεν περίμενε τη συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη, καθώς δεν υπήρχαν αναφορές ότι ήταν βίαιος.

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Βέβαια, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η άτυχη γυναίκα να είχε κακοποιηθεί από τον 48χρονο, ο οποίος μεταξύ άλλων της είχε πει ότι αν τον άφηνε, θα σκοτωνόταν αυτός.

Από την έρευνα των αστυνομικών δεν έχει προκύψει να υπήρχε κάποια καταγγελία εις βάρος του στις ελληνικές Αρχές. Όμως, λόγω του ότι ο γυναικοκτόνος και αυτόχειρας είναι κι αυτός νεκρός, δεν θα υποβληθεί ερώτημα προς τις Αρχές της Αλβανίας έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν είχε κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα στη γείτονα χώρα και επί της ουσίας να επιβεβαιωθούν και τα δημοσιεύματα από αλβανικά Μέσα ότι είχε συλληφθεί το 2016 για τον βιασμό της γυναίκας του στα Τίρανα. Πάντως, ο 48χρονος ήταν τουλάχιστον δέκα χρόνια στη χώρα μας, νόμιμα.

«Είχα δει αλλαγή στη συμπεριφορά του, έφευγε περίεργες ώρες από το σπίτι»

Στους αστυνομικούς μίλησε η σύζυγος του δράστη και αυτόχειρα, η οποία μεταξύ άλλων φέρεται να είπε:

«Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχα δει μια αλλαγή στη συμπεριφορά του. Έφευγε περίεργες ώρες από το σπίτι, δεν κοιμόταν στο σπίτι ή κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο. Δεν του έλεγα κάτι γιατί ήταν οξύθυμος και νευρικός».

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Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το βράδυ πριν από τη δολοφονία της 45χρονης, προτού φύγει από το σπίτι, της άφησε 1.000 ευρώ.