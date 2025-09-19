Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου σε μάντρα οικοδομής -Ακρωτηριάστηκε ένα άτομο - iefimerida.gr

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε μάντρα οικοδομικών υλικών έξω από το Τσοτύλι Βοΐου, στην Κοζάνη, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η έκρηξη προήλθε από φιάλες οξυγόνου και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου, το οποίο υπέστη ακρωτηριασμό, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες στην Κοζάνη

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομείο. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης.