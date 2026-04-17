Κοζάνη: Διαρκώς βελτιούμενη η κατάσταση της 17χρονης που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις - iefimerida.gr

Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας της 17χρονης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε προσπάθειά της να σταματήσει έναν καυγά στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, σε διαρκώς βελτιουμενη κατάσταση εξελίσσεται η υγεία της 17χρονης κοπέλας η οποία υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις, όταν προσπάθησε στη Κοζάνη να χωρίσει άτομα πού μάλωναν.

Η 17χρονη νοσηλεύεται σε συμβατική κλίνη νοσηλείας της νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης Παπανικολάου και οι θεράποντες γιατροί αναμένουν λίγες μέρες ακόμη για να απορροφηθεί το αιμάτωμα το οποίο φέρει ακόμη στον εγκέφαλο η νεαρή ασθενής.