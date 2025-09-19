Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι -Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μάνδρας - iefimerida.gr

Νέα δεδομένα για την έκρηξη στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη μάντρα με τα σκαπτικά μηχανήματα που έγινε η έκρηξη, κατά την έρευνά τους οι αστυνομικοί εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφτασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Να σημειωθεί ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.