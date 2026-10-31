Κοζάνη: 20χρονη διαγνώσθηκε με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα -Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης μία 20χρονη από την Κοζάνη, η οποία διαγνώσθηκε με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα στο νοσοκομείο της πόλης.

Στο «Μαμάτσειο» νοσοκομείο της Κοζάνης η 20χρονη ασθενής εισήχθη την περασμένη Τρίτη και η κατάσταση της υγείας της έβαινε διαρκώς επιδεινούμενη.

Η 20χρονη διακομίσθηκε εσπευσμένως και διασωληνωμένη με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στο νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας, στο οποίο νοσηλεύεται πλέον.