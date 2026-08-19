Τηλεδιάσκεψη Κώτσηρα-Γκιουλέκα για τα σιδηροδρομικά έργα στη Β. Ελλάδα -Νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Τηλεδιάσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα για τα σιδηροδρομικά έργα στην Βόρεια Ελλάδα καθώς και για τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο στόλος των λεωφορείων του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη ανανεώνεται, με την πρόσφατη παραλαβή 50 νέων ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας σημαντικά τις αστικές συγκοινωνίες και βελτιώνοντας την ποιότητα των μετακινήσεων στην πόλη για τους πολίτες.

Προγραμματίζεται η προσθήκη επιπλέον νέων λεωφορείων για τον ΟΑΣΘ, καθώς τα 2/3 του στόλου έχουν ήδη ανανεωθεί, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σε τηλεδιάσκεψη εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων στη Βόρεια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη των έργων του προαστιακού σιδηροδρόμου προς τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Τα εν εξελίξει σιδηροδρομικά έργα αναμένεται να αναβαθμίσουν το δίκτυο, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές καθώς και για την καλύτερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, συζήτησαν για τον προγραμματισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» για την Βόρεια Ελλάδα το προσεχές διάστημα.

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Παράλληλα υπήρξε ενημέρωση για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Μακεδονία και στην Θράκη καθώς και για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.

Θεσσαλονίκη: Ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ στην Θεσσαλονίκη, μετά και την παραλαβή των 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων.

Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι προγραμματίζεται να προστεθούν και άλλα νέα λεωφορεία -αυτήν την στιγμή έχουν ανανεωθεί τα 2/3 του συνόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ- που θα βελτιώσουν περαιτέρω το επίπεδο των αστικών συγκοινωνιών και κατ’ επέκταση την καθημερινότητα των πολιτών στις μετακινήσεις τους με μέσα μαζικής μεταφοράς.

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Τα έργα του προαστιακού προς τα δυτικά

Σε ό,τι αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο -στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» Χρήστος Παληός- εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και η εξέλιξη των έργων του προαστιακού προς την δυτική πλευρά της πόλης.

Τα έργα αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και της μετακίνησης του κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

