Σειρά Podcast για την «Αθήνα του αύριο» ξεκινά ο Κώστας Μπακογιάννης - iefimerida.gr

Σειρά Podcast για την ΑΘήνα ξεκινά ο πρώην δήμαρχος και νυν επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης.

Όπως αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης, στόχος είναι να ανοίξει η συζήτηση «για την Αθήνα του αύριο».



«Πώς θα είναι η Αθήνα το 2050; Τι πόλη θέλουμε; Πόσο και προς ποια κατεύθυνση πρέπει και μπορούμε να την αλλάξουμε; Μπορούμε να έχουμε μια πόλη πιο λειτουργική, πιο βιώσιμη, πιο ανοιχτή; Ή οδηγούμαστε σε μία Αθήνα για τους επισκέπτες, τα αυτοκίνητα και όσους αναγκάζονται να ζουν σε αυτήν;» είναι τα βασικά ερωτήματα της νέας σειράς Podcast.

Από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 και κάθε Πέμπτη, ο Κώστας Μπακογιάννης γίνεται οικοδεσπότης σημαντικών προσωπικοτήτων στη νέα σειρά podcast «Αθήνα 2050 - Το μέλλον της πόλης, σήμερα» και καλεί τους πολίτες να σκεφτούν, να οραματιστούν και να συζητήσουν το μέλλον της πρωτεύουσας.



Κάθε επεισόδιο φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν για την πόλη, που μπορούν να εμπνεύσουν με σκέψεις, αμφισβητήσεις και προτάσεις για την Αθήνα του μέλλοντος: επιστήμονες, πανεπιστημιακούς,

ερευνητές, συγγραφείς, δημιουργούς.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, αρχιτέκτονας και συγγραφέας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης μιλά για το πώς μια πόλη χτίζεται όχι μόνο με υλικά, αλλά και με ιδέες, σχέσεις και μνήμη, υπογραμμίζοντας ότι

«μια πόλη που έχει παρελθόν πρέπει να σχεδιάζει το μέλλον της».

«Η συζήτηση ξεφεύγει από τα στενά όρια της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, αγγίζοντας ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, κοινωνικής ζωής, πολιτισμού και καθημερινότητας».

Ακούστε το πρώτο επεισόδιο εδώ.