Κως: Συνελήφθη 19χρονος Βρετανός για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης Ιρλανδής σε πισίνα ξενοδοχείου - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 19χρονου Βρετανού προχώρησαν αστυνομικοί στην Κω, μετά από καταγγελία ανήλικης Ιρλανδής για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της σε χώρο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή Ψαλίδι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, σε ξενοδοχείο επί της Λεωφόρου Γ. Παπανδρέου. Η ανήλικη, 16 ετών, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, κατήγγειλε όσα φέρεται να συνέβησαν ενώ βρισκόταν στον χώρο της πισίνας.

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Τι υποστήριξε η 16χρονη στην καταγγελία της

Όπως ανέφερε, ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος διέμενε προσωρινά στο ίδιο ξενοδοχείο, βρισκόταν κοντά της και, σύμφωνα με την καταγγελία, την κοιτούσε επίμονα, ενώ ταυτόχρονα άγγιζε την περιοχή των γεννητικών του οργάνων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάνα με την καταγγελία, προχώρησε και σε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων.

Μητέρα και κόρη αναγνώρισαν τον 19χρονο κατά την προσαγωγή του -Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, οι οποίοι μετέβησαν στο ξενοδοχείο και προσήγαγαν έναν 19χρονο Βρετανό, ο οποίος διέμενε προσωρινά στην περιοχή.

Η ανήλικη και η μητέρα της φέρεται να τον αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα ως το άτομο που καταγγέλλεται ότι προέβη στις συγκεκριμένες πράξεις.

Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ τον τελικό λόγο για την ποινική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων έχει η Δικαιοσύνη.