Κως: Σύλληψη τριών ανηλίκων για κλοπή αυτοκινήτων -Ένας επιτέθηκε στους αστυνομικούς - iefimerida.gr

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων ηλικίας από 15 έως 17 ετών, για κλοπή κατά συναυτουργία προχώρησαν οι αρχές στην Κω.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι αλλοδαποί κατηγορούνται ότι στις 9 και 10 Αυγούστου 2026 αφαίρεσαν δύο ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα.

Τα δύο οχήματα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού των ανηλίκων, ο ένας από τους δύο 17χρονους φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς και να επιτέθηκε εναντίον τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει και κατηγορία για βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ