Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια -20' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - iefimerida.gr

Κορυφώνεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με αναχωρήσεις από τα λιμάνια, ΚΤΕΛ, αεροδρόμιο και τις εξόδους για τις Εθνικές Οδούς.

Αλλωστε σήμερα αναμένεται να αναχωρήσει και το τελευταίο μεγάλο κύμα εκδρομέων από την Αττική προς την περιφέρεια.

Ομαλα η έξοδος από την Αθήνα

Αυτή την ώρα δεν σημειώνονται προβλήματα στις μετακινήσεις. Οι δρόμοι στο κέντρο είναι άδειοι, τουλάχιστον μέχρι να ανοίξουν τα καταστήματα, και κανονικά διεξάγεται η κίνηση στις εξόδους.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ασπροπύργου έως κόμβο Μαγούλας.

Σύμφωνα με την Τροχαία χθες Μ. Πέμπτη από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 47.930 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 36.873 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 84.803 οχήματα.

«Βουλιάζουν» τα λιμάνια

Ηδη από το πρωί ουρές σχηματίζονται στο λιμάνι του Πειραιά με την κίνηση να ειναι αυξημένη στους γύρω δρόμους. Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 16 απόπλοι πλοίων, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται σε 12.338 αναχωρήσεις επιβατών, σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων. Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν συνολικά 38 αναχωρήσεις πλοίων, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντονης κινητικότητας που καταγράφηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος. Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.551 επιβάτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 14 με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας 9.793 ταξιδιώτες.

Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με συνολικά 2.587 αναχωρήσεις επιβατών.

Δείτε φωτογραφίες από το λιμάνι του Πειραιά

