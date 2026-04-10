Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Ελευσίνας -Κορυφώνεται η έξοδος από την Αθήνα, πού θα βρείτε κίνηση - iefimerida.gr

Αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο εθνικά δίκτυα, προς Λαμία και Κόρινθο, καθώς πραγματοποιείται η έξοδος για τελευταίο μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Πάσχα.

Καθυστερήσεις προς Κόρινθο

Ειδικότερα, στην Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας και συνεχίζει έως το ύψος των Μεγάρων ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και από την Κινέτα έως τους Αγίους Θεοδώρους.

Επίσης με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια καθώς και στην Αττική οδό από Ασπρόπυργο έως Μαγούλα.

Αντίθετα ομαλά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου οι παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις λίγο πριν τα διόδια Αφιδνών.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ασπροπύργου έως κόμβο Μαγούλας.

Από την Τροχαία εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες θα κορυφωθεί η έξοδος και θα αρχίσει να εκτονώνεται τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Επί ποδός η τροχαία

Από νωρίς το πρωί όλη η δύναμη της Τροχαίας είναι επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Συγκεκριμένα, περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων η ΕΛΑΣ έχει λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνουν:

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων δραστηριοποιούνται σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 120.999 αυτοκίνητα 70.277 από την Αθηνών- Κορίνθου και 50.722 από την Αθηνών - Λαμίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ