Ξεκίνησε η έξοδος από τα λιμάνια: 30 δρομολόγια από Πειραιά για Αργοσαρωνικό, 4.449 επιβάτες από Ραφήνα - iefimerida.gr

Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου με το Λιμενικό να βοηθά για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων.

Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία από το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά, που από το πρωί συρρέουν εκδρομείς,﻿ και την περιοχή της Ακτής Τζελέπη αναμένεται σήμερα να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ' εκτίμηση σε 12.349.

30 δρομολόγια σήμερα για Αργοσαρωνικό

Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σημαντική είναι και η επιβατική κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ θα αναχωρήσουν 4.449 επιβάτες. Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ