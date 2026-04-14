Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα -Αναμένονται 75 πλοία στα λιμάνια της Αττικής - iefimerida.gr

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα -Αναμένονται 75 πλοία στα λιμάνια της Αττικής

Κίνηση στα διόδια / (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)
Κορυφώνεται σήμερα η επιστροφή των εκδομέων του Πάσχα με την κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στην είσοδο από Κόρινθο.

Κίνηση στα λιμάνια, αναμένονται 75 πλοία

Η επιστροφή των εκδρομέων γίνεται με καλό καιρό. Συγκεκριμένα στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται σήμερα Τρίτη του Πάσχα να αφιχθούν 19 πλοία από τα νησιά του Αιγαίου καθώς και 36 από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Στο λιμάνι του Λαυρίου φτάνουν 8 πλοία από τις Κυκλάδες και 12 στη Ραφήνα.

Οι επιστροφή σύμφωνα με εκτιμήσεις έως την Παρασκευή θα γίνεται με ήπιους ρυθμούς με τους τελευταίους εκδρομείς του Πάσχα να αναμένονται το Σαββατοκύριακο καθώς τη Δευτέρα ξεκινούν τα σχολεία.

