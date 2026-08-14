Κορυφώνεται η έξοδος για τον Δεκαπενταύγουστο -Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν δύο δρομολόγια λόγω μποφόρ - iefimerida.gr

Χιλιάδες είναι οι αδειούχοι που αναχωρούν το πρωί της Παρασκευής 14/8 από το λιμάνι του Πειραιά για τις διακοπές τους, μία ημέρα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.

Όλα αυτά ενώ οι καιρικές συνθήκες, τα μποφόρ και οι ριπές που ξεπερνούν σε κάποια σημεία στο Αιγαίο ακόμα και τα 100 χλμ./ώρα δημιουργούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.



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Η ακτοπλοϊκή κίνηση από τον Πειραιά διεξάγεται σε γενικές γραμμές κανονικά, όπως και τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.



Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.



Το «Blue Star Paros», που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 07:30 με προορισμό Σύρο, Τήνο και Μύκονο, δεν θα εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του λόγω των καιρικών συνθηκών.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.



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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα δρομολόγια που αναχωρούν από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, αλλά με αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση σε όλα τα λιμάνια.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να φύγουν 24 πλοία προς Κυκλάδες Ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

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Το πρωί της Παρασκευής υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, ακραίος κίνδυνος προβλέπεται για σήμερα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Επίσης, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας.

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Φωτογραφίες: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

