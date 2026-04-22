Σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα στη Λ. Μαρκοπούλου -Τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα στη Λ. Μαρκοπούλου -Τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης

Περιπολικό της Αστυνομίας / INTIME
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τροχαίο ατύχημα με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λ. Μαρκοπούλου στο Κορωπί, όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την σύγκρουση o 21χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο νοσοκομείο και ο οδηγός του αυτοκινήτου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ