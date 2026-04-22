Σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα στη Λ. Μαρκοπούλου -Τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λ. Μαρκοπούλου στο Κορωπί, όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την σύγκρουση o 21χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά.
Στο νοσοκομείο και ο οδηγός του αυτοκινήτου
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο