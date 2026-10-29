Κορωπί: Απορριμματοφόρο μπήκε ανάποδα σε κεντρικό δρόμο - Κυκλοφοριακό χάος και ζημιές σε κτίριο - iefimerida.gr

Οδηγοί ακινητοποιήθηκαν στην κεντρική λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Κορωπί, τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, ενώ κατά τους ελιγμούς του οχήματος προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Ένα ακόμη περιστατικό με απορριμματοφόρο του Δήμου Κρωπίας που κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στην κεντρική πλατεία και φέρνοντας τους οδηγούς που κινούνταν κανονικά αντιμέτωπους με μια επικίνδυνη κατάσταση.

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Σύμφωνα με το mesogianews.gr, το απορριμματοφόρο κινούνταν αντίθετα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η κυκλοφορία. Οι οδηγοί που βρέθηκαν μπροστά στο όχημα περίμεναν, αναζητώντας τρόπο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.

Αντί να βρεθεί λύση για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ο οδηγός του απορριμματοφόρου φέρεται να ζήτησε από όσους κινούνταν σύμφωνα με την προβλεπόμενη φορά κυκλοφορίας να κάνουν όπισθεν, για να συνεχίσει την πορεία του.

Ζημιές σε πινακίδα και κτίριο

Η κατάσταση έγινε περίπλοκη όταν ο οδηγός επιχείρησε να εισέλθει με την όπισθεν στην οδό Παπά, για να συνεχιστεί η αποκομιδή των απορριμμάτων.

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Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, το απορριμματοφόρο χτύπησε πινακίδα σήμανσης, ενώ προκλήθηκε ζημιά και στη γωνία του κτιρίου όπου στεγάζεται φαρμακείο.