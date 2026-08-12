Κόρινθος: Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών -Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κόρινθο και πιο συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Τροχαίας Κορίνθου για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο