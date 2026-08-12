 Κόρινθος: Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών -Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών -Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου

Τροχαίο στην Λεωφόρο Αθηνών
Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών / Φωτογραφία: korinthostv
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κόρινθο και πιο συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Τροχαίας Κορίνθου για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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Εικόνες από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο

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