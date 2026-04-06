Κόρινθος: Αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την τουρίστρια που καταπλακώθηκε από μπαλκόνι - iefimerida.gr

Αναπάντητα είναι τα ερωτήματα για την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε στην Κόρινθο, όταν γυναίκα καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε.

Σήμερα, σκαλωσιές στήριξης των μπαλκονιών αλλά και σήμανση αποτροπής για τους πεζούς τοποθετούν μέλη συνεργείου στο σημείο όπου το μεσημέρι του Σαββάτου η γυναίκα καταπλακώθηκε από όγκους τσιμέντου και μετάλλων, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά τα δύο παιδιά της αλλά και ο σύζυγός της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Πήγασου στην Κόρινθο. Η άτυχη γυναίκα μόλις είχε φύγει με την οικογένειά της από παρακείμενη ταβέρνα. Είχαν έρθει από τη Γερμανία για διακοπές. Την ώρα που πήγαιναν στο όχημά τους, πέρασαν κάτω από μπαλκόνι. Εκείνη τη στιγμή κατέρρευσε το μεγαλύτερο τμήμα του καταπλακώνοντας την άτυχη γυναίκα, ενώ κομμάτια μπετού εκσφενδονίστηκαν και τραυμάτισαν τα παιδιά. Ένα εξ αυτών, το 10χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρότερα και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου από όπου πήρε εξιτήριο αφού οι γιατροί βεβαιώθηκαν πως δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω νοσηλείας του.

Εργασίες κατόπιν εορτής

Συνεργείο που προσελήφθη από τον ιδιοκτήτη του οικήματος θα τοποθετήσει σήμερα απαγορευτικά κάγκελα στο πεζοδρόμιο για τους πεζούς, ενώ θα προχωρήσει στην τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών τμημάτων για τη συγκράτηση των υπολοίπων μπαλκονιών του οικήματος, ώστε να αποτραπεί τυχόν νέα πτώση τσιμεντένιων όγκων.

Λίγα λουλούδια στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η άτυχη τουρίστρια

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας της Κορίνθου Βασίλης Πανταζής μίλησε στο iefimerida.gr: «Είχε εκδοθεί μια άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, που για τις εργασίες που ανέφεραν ήταν η σωστή. Όμως, όταν ξεκίνησαν την απόξεση του μπετού και είδαν την εκτεταμένη διάβρωση στον οπλισμό του κτιρίου, έπρεπε να σταματήσουν αμέσως τις εργασίες και να προχωρήσουν σε νέα έκδοση άδειας, αυτή τη φορά, μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον και το σημαντικότερο, δεν είχαν λάβει κανένα απολύτως μέτρο για την ασφάλεια των πεζών και των εργαζομένων. Δεν είχαν τοποθετηθεί κάγκελα αποτροπής κίνησης πεζών στο πεζοδρόμιο, ούτε κορδέλες, ούτε σήμανση που προειδοποιεί για τον κίνδυνο λόγω των εργασιών. Οι κορδέλες που βρίσκονται στο σημείο, τις βάλαμε εμείς, οι υπάλληλοι του δήμου κατόπιν εντολής μου ώστε να μην περνά κανείς από το συγκεκριμένο σημείο και έχουμε μια νέα τραγωδία. Την επόμενη ώρα θα έρθει συνεργείο για να τοποθετήσει ειδικά κιγκλιδώματα για την στήριξη των υπολοίπων τμημάτων του οικήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Βασίλης Πανταζής.

O αντιδήμαρχος Κορίνθου Βασίλης Πανταζής

Ως προς τις έρευνες για την υπόθεση, οι αστυνομικοί έχουν σχηματίσει δικογραφία την οποία θα αποστείλουν στον αρμόδιο εισαγγελέα Κορίνθου, σχετικά με τις παρατυπίες, τις παραλείψεις και άλλα ευρήματα της έρευνάς τους που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. Ήδη για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τόσο ο εργολάβος όσο και ο πολιτικός μηχανικός που είχαν αναλάβει το έργο της ανακαίνισης του επί χρόνια εγκαταλελειμμένου οικήματος.

