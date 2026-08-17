Αιματηρό επεισόδιο στην Κόρινθο: 61χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι -Συνελήφθησαν δύο γυναίκες - iefimerida.gr

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις Αρχαίες Κλεωνές στην περιοχή της Κορίνθου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 61χρονου άνδρα και τη σύλληψη δύο γυναικών.

Σύμφωνα με το korinthostv, δύο γυναίκες από τη Ρουμανία, ηλικίας 31 και 57 ετών, ενεπλάκησαν σε διένεξη με έναν 61χρονο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο γυναίκες φέρονται να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τις δύο γυναίκες.

Ο 61χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές.