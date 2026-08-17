 Αιματηρό επεισόδιο στην Κόρινθο: 61χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι -Συνελήφθησαν δύο γυναίκες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στην Κόρινθο: 61χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι -Συνελήφθησαν δύο γυναίκες

Αστυνομία
Αστυνομία / EUROKINISSI / ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις Αρχαίες Κλεωνές στην περιοχή της Κορίνθου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 61χρονου άνδρα και τη σύλληψη δύο γυναικών.

Σύμφωνα με το korinthostv, δύο γυναίκες από τη Ρουμανία, ηλικίας 31 και 57 ετών, ενεπλάκησαν σε διένεξη με έναν 61χρονο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο γυναίκες φέρονται να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τις δύο γυναίκες.

Ο 61χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κόρινθος μαχαίρι συλλήψεις γυναίκες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ