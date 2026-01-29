 Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο στον Άσσο -Ι.Χ συγκρούστηκε με λεωφορείο [φωτογραφίες] - iefimerida.gr
Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο στον Άσσο -Ι.Χ συγκρούστηκε με λεωφορείο [φωτογραφίες]

Tροχαίο στην Κορινθία
Tροχαίο στην Κορινθία
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κορινθία λίγα λεπτά μετά τις 22:00, στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, με λεωφορείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

