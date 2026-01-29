Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο στον Άσσο -Ι.Χ συγκρούστηκε με λεωφορείο [φωτογραφίες] - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κορινθία λίγα λεπτά μετά τις 22:00, στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, με λεωφορείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Δείτε φωτογραφίες: