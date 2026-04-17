Κόρη γνωστού γιατρού από τη Φιλοθέη η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου - iefimerida.gr

Τραγωδία με 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου το πρωί, με ένα σενάριο που εξετάζεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να είναι η αυτοκτονία.

Η ανήλικη, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Φιλοθέης, εντοπίστηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της 17χρονης προσήλθε στο ΑΤ Φιλοθέης-Ψυχικού στη μία τη νύχτα και δήλωσε την εξαφάνιση του παιδιού λέγοντας ότι έφυγε από το σπίτι στις 8 το βράδυ χθες, Πέμπτη 16 Απριλίου, με πεσμένη ψυχολογία, προκειμένου να πάει στο μάθημά της. Το παιδί είχε μαζί του το κινητό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που φαίνεται να ενεργοποίησε τους γονείς ήταν το γεγονός ότι αφενός η 17χρονη έλειπε για ώρες χωρίς να έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί τους ή με σύγγενείς ή φίλους και αφετέρου ένα σημείωμα που τους κίνησε υποψίες.

Το στίγμα του κινητού της 17χρονης ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Ισθμό της Κορίνθου.﻿



Κατά πληροφορίες πρόκειται για κόρη γνωστού γιατρού.



Η σορός της ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη με σκάφος παρουσία του Λιμενικού και παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Κορίνθου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες: Το σημείο που βρέθηκε η σορός της 17χρονης στη Διώρυγα της Κορίνθου