Ξεφεύγει η κόντρα ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα» απαντά η Χ. Τρικούπη - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Ξεφεύγει η κόντρα ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα» απαντά η Χ. Τρικούπη

Σημαίες ΠΑΣΟΚ
Credit: NIck Paleologos/ SOOC
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με σκληρή γλώσσα απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον «ρουσφετάκια ακροδεξιό υπουργό που υπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα».

Λίγο μετά την ανάρτηση Γεωργιάδη, που κάνει λόγο για «κόμμα πρασινοφρουρών», το ΠΑΣΟΚ απαντά με βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του υπουργού Υγείας.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη:

«Αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος.

Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια.

Θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός Υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Η άγρια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη ξέσπασε όταν ο υπουργός Υγείας σε ραδιοφωνική συνέντευξη είπε πως «αν βουλευτής της αντιπολίτευσης κατηγορήσει συνάδελφό μου της ΝΔ, θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει», με το ΠΑΣΟΚ να ζητά την παρέμβαση εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ