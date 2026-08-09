Κομοτηνή: Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Παγούρια - iefimerida.gr

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 15:00 στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, ενώ με υδροφόρες συνδράμει ο Δήμος Κομοτηνής.

Σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ