 Κομοτηνή: Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο -Καταστράφηκε ολοσχερώς (βίντεο) - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο -Καταστράφηκε ολοσχερώς (βίντεο)

Στάχτη έγινε λεωφορείο στη Κομοτηνή
Στάχτη έγινε λεωφορείο στη Κομοτηνή
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στις φλόγες τυλίχτηκε αστικό λεωφορείο το οποίο βρισκόταν στον παράδρομο της ανατολικής εξόδου της Κομοτηνής στην περιοχή του οικισμού Κικιδίου, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το voria.gr η φωτιά προέκυψε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού και είχε ως συνέπεια να καεί ολοσχερώς το όχημα.

Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα με πέντε άντρες της πυροσβεστικής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι οι επιβαίνοντες κατέβηκαν με ασφάλεια από το λεωφορείο και δεν κινδύνεψε κανείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κομοτηνή φωτιά φλόγες λεωφορείο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ