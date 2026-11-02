Κομοτηνή: Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο -Καταστράφηκε ολοσχερώς (βίντεο) - iefimerida.gr

Στις φλόγες τυλίχτηκε αστικό λεωφορείο το οποίο βρισκόταν στον παράδρομο της ανατολικής εξόδου της Κομοτηνής στην περιοχή του οικισμού Κικιδίου, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το voria.gr η φωτιά προέκυψε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού και είχε ως συνέπεια να καεί ολοσχερώς το όχημα.

Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα με πέντε άντρες της πυροσβεστικής.

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Όλοι οι επιβαίνοντες κατέβηκαν με ασφάλεια από το λεωφορείο και δεν κινδύνεψε κανείς.