Κομφούζιο στους δρόμους εξαιτίας της βροχής -Χάος στην Ποσειδώνος, 30’ καθυστερήσεις στην Αττική οδό - iefimerida.gr

Χάος επικρατεί στους δρόμους της Αθήνας, όπου σε κεντρικούς δρόμους σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων εξαιτίας της βροχής.



Κομφούζιο καταγράφεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, όπου οι οδηγοί παραμένουν ακινητοποιημένοι για χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στην λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων. Δύσκολη η κατάσταση και στην άνοδο της Συγγρού από το ύψος της «Στέγης Ιδρύματος Ωνάση».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Αγίου Κοσμά και φτάνει ως το «Νιάρχος».



Η κίνηση στην Αττική οδό

Η Αττική οδός μέσω X ενημερώνει:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,

20'-25' στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:



15'-20' στην έξοδο για Λαμία,

20'-25' από Μαραθώνος έως Κηφισίας,

20'-25' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση στους δρόμους