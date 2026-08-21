Το κόλπο για να γλιτώνεις τις ουρές στα διόδια -Η άγνωστη λωρίδα για όλους τους οδηγούς - iefimerida.gr

Καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους σταθμούς των διοδίων συνιστά μέρος της καθημερινότητας για αρκετούς οδηγούς, η γνώση όλων των διαθέσιμων τρόπων διέλευσης μπορεί να σας γλιτώσει πολλά λεπτά στην κίνηση.

Πολλές φορές είτε κατά τις μαζικές εξόδους από τα μεγάλα αστικά κέντρα κατά τη περίοδο των γιορτών και του καλοκαιριού, είτε στην καθημερινότητα, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων τόσο πριν όσο και μετά από τους σταθμούς των διοδίων.﻿

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