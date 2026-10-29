 Βίντεο: Ανήσυχοι οι κάτοικοι στον Κολωνό για την ασφάλεια των παλιών σπιτιών -«Μόλις βρέχει, πέφτουν κομμάτια» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Ανήσυχοι οι κάτοικοι στον Κολωνό για την ασφάλεια των παλιών σπιτιών -«Μόλις βρέχει, πέφτουν κομμάτια»

Κολωνός καταρρευση
Κατέρρευσε η στέγη εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας στον Κολωνό - INTIME
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης, όταν κατέρρευσε η στέγη και τμήμα τοίχου παλιάς, εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας στον Κολωνό.

​Το περιστατικό σημειώθηκε στην Οδό Αλαμάνας και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

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Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., συνεργεία του Δήμου Αθηναίων για την απομάκρυνση των μπαζών, καθώς και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων.

Ανήσυχοι οι περίοικοι

Κάτοικοι της περιοχής, με αφορμή το συμβάν, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τα δεκάδες, όπως λένε, επικίνδυνα κτίρια που υπάρχουν στην περιοχή, τα οποία μετατρέπονται σε παγίδες με την πρώτη κακοκαιρία.

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​«Μόλις βρέχει, πέφτουν κομμάτια. Είναι παλιό σπίτι, ακατοίκητο και απεριποίητο πάρα πολλά χρόνια, οπότε σε κάθε βροχή αυξάνεται ο κίνδυνος. Είχαν γίνει καταγγελίες γιατί μπαινόβγαιναν μέσα άγνωστοι και ο κόσμος φοβόταν» ανέφεραν γείτονες.

Όπως καταγγέλλουν οι περίοικοι, στην ίδια περιοχή υπάρχουν κτίρια εγκαταλελειμμένα ακόμη και για τέσσερις δεκαετίες, χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται για την ασφάλειά τους.

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