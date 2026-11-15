Κολωνάκι: Βρισιές και απειλές κατά αστυνομικών της Δίωξης Εκβιαστών στη διάρκεια ελέγχου αυτοκινήτου

Στο Κολωνάκι εντοπίστηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, Ι.Χ. εταιρικής ιδιοκτησίας με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Ο εντοπισμός του οχήματος έγινε στο πλαίσιο των καθημερινών στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.

Έπειτα από επανειλημμένα φωτεινά και ηχητικά σήματα των αστυνομικών, το όχημα σταμάτησε σε κοντινό δρόμο, όπου έγινε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών. Παράλληλα, ελέγχθηκε η άδεια οπλοκατοχής ενός από αυτούς, η οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν νόμιμη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί δέχθηκαν ύβρεις και απειλές, τόσο από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο όσο και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ανοιχτή ακρόαση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και καθώς δεν προέκυψε λόγος για περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες, οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν με το όχημα.