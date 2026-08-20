Τι είναι αυτή η κόκκινη καρδιά που ανάβει σε φανάρι για πεζούς στην Αλεξανδρούπολη [βίντεο] - iefimerida.gr

Μία κόκκινη καρδιά συντροφεύει από χθες στην Αλεξανδρούπολη τους πεζούς στη λίγων δευτερολέπτων αναμονή τους στη διάβαση προκειμένου να διασχίσουν τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Είναι η κεντρική λεωφόρος της πόλης. Με πρωτοβουλία του δημάρχου, Γιάννη Ζαμπούκη, η καρδιά αντικατέστησε τον παραδοσιακό κόκκινο «Σταμάτη» των φαναριών -σε πρώτη φάση μόνο για τους πεζούς-, στον φωτεινό σηματοδότη μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών, σημείο με σημαντικό όγκο κίνησης πεζών και οχημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σκέψου στο φανάρι αυτούς που αγαπάς»

«Είχα δει την κόκκινη καρδιά πριν χρόνια στους δρόμους της Ισλανδίας και ήταν μία ευχάριστη εικόνα στη θέα της οποίας ασυναίσθητα χαμογέλασα», δηλώνει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Ζαμπούκης. Μία εικόνα που, όπως λέει, κάπως ξεχάστηκε επιστρέφοντας στην Αλεξανδρούπολη και σε μία καθημερινότητα αυξημένων απαιτήσεων, κυρίως ως προς τη διευθέτηση θεμάτων που συνδέονται με τη συνεχή βελτίωση της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης.

Η ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση οχημάτων αλλά και πεζών που παρουσιάζει - κυρίως από τις αρχές της άνοιξης έως και το τέλος του φθινοπώρου- η πόλη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ήταν εκείνη που επανέφερε στη μνήμη την εικόνα της κόκκινης καρδιάς.

«Σκέψου στο φανάρι αυτούς που αγαπάς»

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Ζαμπούκη, είναι ταυτόχρονα με την ακινητοποίηση των πεζών να ενεργοποιείται στη θέα της καρδιάς το συναίσθημα, η χαρά στη σκέψη αγαπημένων προσώπων που περιμένουν να μας δουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σκέψου στο φανάρι αυτούς που αγαπάς», αυτή είναι για εμένα η παρότρυνση της κόκκινης καρδιάς. Σ' αυτά τα δευτερόλεπτα που διαρκεί το στοπ, σκέψου τους αγαπημένους σου, αυτούς που σε περιμένουν και σταδιακά -όσο κι αν βιαζόμαστε- ο χρόνος της αναμονής ίσως δεν μας κάνει να δυσανασχετούμε και δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε τον δρόμο παραβιάζοντας τη σήμανση.

Δείτε το βίντεο του Thraki net Tv

Στο επόμενο διάστημα σκεφτόμαστε να επεκταθεί σε όλα τα φανάρια πεζών κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας αλλά και έξω από τα σχολεία. Ακόμη κι αν η εικόνα της κόκκινης καρδιάς δεν λύνει κάποιο πρόβλημα -εν προκειμένω το κυκλοφοριακό- ωστόσο μπορεί να βελτιώσει έστω και στιγμιαία τη διάθεση που είναι η κινητήριος δύναμη σε μία καθημερινότητα υψηλών ταχυτήτων», καταλήγει ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ