ΚΟΚ: Μπαίνουν σε λειτουργία 300 κάμερες στην Αττική για παραβίαση κόκκινου -Ερχονται πρόστιμα για τους παραβάτες - iefimerida.gr

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες και θα βεβαιώνουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

«Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής που θα βεβαιώνουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Θα είναι και αυτό μία πρόοδος σε συνδυασμό με τη λειτουργία των υπολοίπων. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες τεχνικές αστοχίες, αλλά σωστά η Τροχαία κάνει την επεξεργασία και γίνεται διαλογή, ούτως ώστε να μην σταλούν, γιατί η διαδικασία που θα ακολουθήσει θα είναι γραφειοκρατική και θα ταλαιπωρήσει τον πολίτη», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.