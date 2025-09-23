Έρχεται το Κοινωνικό Leasing -Ποιοι Έλληνες θα αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μόνο 50 ευρώ το μήνα - iefimerida.gr

Ελάχιστο θα είναι το κόστος για τους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Leasing στη χώρα μας.﻿

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ευάλωτα νοικοκυριά με πολύ χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027,﻿ ώστε να μπορέσουν ακόμη και οι πολίτες που δεν έχουν χρήματα να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση και να μειώσουν στο ελάχιστο το κόστος χρήσης των οχημάτων τους και βέβαια να μη ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα κινούμενοι με κάποιο παλαιό και ρυπογόνο όχημα.

