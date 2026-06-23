Παρουσιάστηκε το κοινό μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ και Υale στις Επιστήμες Περιβάλλοντος και την Παγκόσμια Δημόσια Υγεία - iefimerida.gr

Παρουσιάστηκε το νέο ξενόγλωσσο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Environmental Sciences and Global Public Health» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα, που βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΕΚΠΑ με τίτλο: «One Health: Η νέα εποχή στις περιβαλλοντικές επιστήμες και την παγκόσμια δημόσια υγεία», θα προσφέρει δύο διακριτούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από το ΕΚΠΑ και το Yale και αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Τμήμα Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζαχαράκη: Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ακαδημαϊκές συμπράξεις

Στην παρουσίαση του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς διεθνώς στο πεδίο της σύνδεσης των περιβαλλοντικών επιστημών με τη δημόσια υγεία, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και στη διαμόρφωση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις σύνθετες προκλήσεις του 21ου αιώνα, παρευρέθησαν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές, ερευνητές και εκπρόσωποι φορέων.

Κατά τον χαιρετισμό της, η κυρία Ζαχαράκη έκανε λόγο για «μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ακαδημαϊκές συμπράξεις», η οποία εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου Παιδείας για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο «πιο εξωστρεφές, διεθνές και ανταγωνιστικό».

«Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της περιβαλλοντικής επιστήμης και της δημόσιας υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία ΕΚΠΑ-Yale αποκτά ιδιαίτερη σημασία», επεσήμανε η υπουργός Παιδείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η κυρία Ζαχαράκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα που θα δίνεται στους πέντε πρώτους αριστεύσαντες αποφοίτους του προγράμματος να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Yale με υποτροφία, κάτι που, όπως ανέφερε, ενισχύει τη διεθνή κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αριστεία.

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης «Πανεπιστήμια Αριστείας», μέσω του οποίου το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται «Στόχος μας είναι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια να κατακτούν ολοένα ισχυρότερη θέση στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, μέσα από τη διεθνοποίηση, την έρευνα, την αριστεία και τις στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου», κατέληξε η υπουργός.

Σιάσος: Πρωτοβουλία υψηλής στρατηγικής σημασίας -Αναδεικνύει τη δυναμική των διεθνών συνεργασιών του ΕΚΠΑ

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, υπογράμμισε τη σημασία της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ενίσχυσης των στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και της σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.

Ο κ. Σιάσος χαρακτήρισε το πρόγραμμα «πρωτοβουλία υψηλής στρατηγικής σημασίας», που «αναδεικνύει τη δυναμική των διεθνών συνεργασιών του πανεπιστημίου και τη διαρκή προσήλωσή του στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επεσήμανε, πρόκειται για μία «εμβληματική σύμπραξη», που ενώνει διαφορετικά επιστημονικά πεδία και δύο πανεπιστήμια με μακρά ακαδημαϊκή παράδοση και με κοινό όραμα, την παραγωγή γνώσης και την εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις σύνθετες περιβαλλοντικές και υγειονομικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Παπαϊωάννου: Ισχυρό παράδειγμα της εξωστρέφειας και της διεθνούς αναβάθμισης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης

Στο χαιρετισμό του, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων αποτελεί ένα «ισχυρό παράδειγμα της εξωστρέφειας και της διεθνούς αναβάθμισης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι στόχος του υπουργείου είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους επιστήμονες και η ενίσχυση της θέσης των ελληνικών πανεπιστημίων στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Θωμαΐδης: Το μεταπτυχιακό αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση ανθρώπινης υγείας, περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, καθηγητής του Τμήματος Χημείας και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Νίκος Θωμαΐδης παρουσίασε αναλυτικά τη φιλοσοφία και τη δομή του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος, επισημαίνοντας ότι η προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας («One Health») αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση ανθρώπινης υγείας, περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων και ταυτόχρονα τη δυνατότητα αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων στην παγκόσμια δημόσια υγεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, η κλιματική κρίση, η χημική ρύπανση, οι πανδημίες, η απώλεια βιοποικιλότητας και οι σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επιστημόνων με διεπιστημονικές γνώσεις και ισχυρό διεθνή προσανατολισμό.

Βασιλείου: Οι παγκόσμιες προκλήσεις της δημόσιας υγείας απαιτούν διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Ο καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale Βασίλειος Βασιλείου, κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνοαμερικανικής ακαδημαϊκής συνεργασίας και στις μεγάλες προοπτικές που δημιουργεί το νέο πρόγραμμα για φοιτητές και ερευνητές, τονίζοντας ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις της δημόσιας υγείας απαιτούν διεθνείς συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κοινή επιστημονική δράση.

Σαμπατάκης: Ένα ελληνικό πανεπιστήμιο πρωτοστατεί σε ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα

Κατά την εκδήλωση μίλησε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Accenture και απόφοιτος των Πανεπιστημίων Yale, Dartmouth και ΕΜΠ, Κυριάκος Σαμπατακάκης, ο οποίος στην παρέμβασή του τόνισε ότι ένα ελληνικό πανεπιστήμιο πρωτοστατεί σε ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Όπως είπε, πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που είναι μοναδικό στον κόσμο και επεσήμανε ότι η υψηλής ποιότητας έρευνα που συντελείται στο ΕΚΠΑ αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα ούτως ώστε να προχωρήσει η συμφωνία και για τις πέντε υποτροφίες στους πέντε άριστους του ελληνικού προγράμματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Περικλής Μήτκας, ο πρόεδρος της Study in Greece Χρήστος Μιχαλακέλης, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, η αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σοφία Παπαϊωάννου, ο αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, Αριστείδης Σάμιτας και ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Μάθησης, Χρήστος Καραγιάννης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ