Κοβέσι: Συμφωνώ, έχει δίκιο ο πρωθυπουργός, πρέπει να ολοκληρώσουμε πολύ γρήγορα την έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα -Δείτε live - iefimerida.gr

Οτι πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα η έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα συμφώνησε η επικεφαλής Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι που μίλησε στο Forum των Δελφών.



Η κυρία Κοβέσι ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα σχετικά με τη δήλωση του πρωθυπουργού για την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα και απάντησε:

«Είδα τη δήλωση του πρωθυπουργού, νομίζω ότι είναι δίκαιη. Έχει δίκιο, πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την έρευνα πολύ γρήγορα, γιατί οι πολίτες περιμένουν να διασαφηνιστεί τι συνέβη».



Κοβέσι: Δεν υπάρχει καθαρή χώρα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της ανέφερε ότι δεν υπάρχει «καθαρή χώρα».

«Σαν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 5 χρόνια στη θέση, γνωρίζοντας ακριβώς τι συμβαίνει και στα 24 κράτη, λέει ότι δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού. Μπορεί το επίπεδο να είναι διαφορετικό, μπορεί να υπάρχουν συστημικά θέματα ή και όχι, αλλά το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτεις κάτι, δεν ερευνάς, δεν σε κάνει μια καθαρή χώρα. Οταν καθαρίζεις το σπίτι σου και βάζεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί, αυτό δεν σημαίνει ότι σπίτι σου είναι καθαρό. Ετσι, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ο καθένας μπορεί να συγκρίνει τα στατιστικά μας, είναι δημόσια... Δεν μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι διεφθαρμένη γιατί έχουμε 100 ή 50 υποθέσεις. Οχι δεν το υπολογίζω αυτό. Για εμένα είναι σημαντικό, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος έχουμε διπλασιασμό των νέων υποθέσεων που εγγράφησαν για την Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλοί πολίτες έστειλαν παράπονα σε εμάς. Αυτό είναι καλό σημάδι, εμπιστεύονται αυτό που κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι συνάδελφοί μας εδώ στην Αθήνα είναι πολυ καλοί. Και θαυμάζω το κουράγιο τους, την αποφασιστικότητά τους, τις ενέργειές τους για να το αλλάξουν αυτό. Ακούω 'αυτός είναι ο τρόπος που τα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα''. Οχι, πρέπει να αλλάξει αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πόσα αιτήματα άρσης ασυλιών υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορεί να είναι εκατοντάδες. Δεν ξέρω πόσοι βουλευτές ή πρώην υπουργοί ερευνώνται, πριν έρθει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Αλλά μπορώ να σας πώ ότι αυτοί οι εισαγγελείς έχουν το κουράγιο να το κάνουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν είναι το πόση είναι η διαφθορά, να κάνουμε συγκρίσεις με τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, ή με άλλα κράτη μέλη. Το σημαντικό είναι ''έχεις ένα πρόβλημα;'', κάνε τη δουλειά σου. Είσαι εισαγγελέας; Βλέπεις διαφθορά; Κάνε τη δουλειά σου. Βλέπεις ότι έχει πρόβλημα ο νόμος; Αλλαξε τον νόμο. Γιατί αν όλοι κάνουμε τη δουλειά μας, φυσικά πιστεύουμε σε μια πιο καθαρή χώρα που όλα θα πηγαίνουν καλύτερα και η διαφθορά δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ένας τρόπος ζωής».

Δείτε live τη συζήτηση με δημοσιογράφους της Λάουρα Κοβέσι