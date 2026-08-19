Κλινικά νεκρός ο 39χρονος οδηγός μηχανής μετά το τροχαίο με την αναστροφή ταξί στη Βούλα - iefimerida.gr

Ο 39χρονος οδηγός μηχανής, που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από την αναστροφή του οδηγού ταξί στη λεωφόρο Καραμανλή με κατεύθυνση από Πειραιά προς Βάρη, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, σύμφωνα με πληροφορίες είναι κλινικά νεκρός.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, επρόκειτο να ακολουθηθεί η διαδικασία της δωρεάς οργάνων.

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Πώς έγινε το τροχαίο στη Βούλα

Tο τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή. Εκείνη τη στιγμή, το όχημα παρέσυρε τον 39χρονο που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

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Παράλληλα, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν αρνητικό.