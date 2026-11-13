Κλειστή παραμένει η οδός Κολοκοτρώνη: Η κατάρρευση τμήματος κτιρίου και ο έλεγχος στατικότητας

Κλειστή παραμένει για λόγους ασφαλείας η οδός Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κατάρρευση τμήματος της σκεπής εγκαταλελειμμένου κτιρίου το απόγευμα της Πέμπτης.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στο τμήμα από τη Χαβρίου μέχρι το ύψος της Βορέου, μέτρο που θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος στατικότητας και δοθεί το «πράσινο φως» από τους αρμόδιους μηχανικούς ότι το ακίνητο δεν εγκυμονεί πλέον κινδύνους για οδηγούς και περαστικούς.

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Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος του κτιρίου -για το οποίο υπήρχαν ήδη αναφορές ότι ήταν ετοιμόρροπο, με τη συνδρομή και κλιμακίων μηχανικών του Δήμου Αθηναίων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο διενήργησαν έρευνα στο εσωτερικό του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα.

Χαρλαύτης: «Από παλιά αναφορές για θέματα επικινδυνότητας»

Το σημείο επισκέφθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης - Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος ανέφερε πως η κατάρρευση φαίνεται να είναι εσωτερική, επισημαίνοντας ότι εκφράζονται φόβοι και για ολική κατάρρευση του κτιρίου.

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«Πρέπει να είναι εσωτερική η κατάρρευση. Όμως, η αστυνομία και η πυροσβεστική έχει κλείσει προσωρινά τον δρόμο για λόγους ασφαλείας γιατί ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος σχετίζεται με το ακίνητο, έθεσε θέματα κατάρρευσης.

Κανονικά θα πρέπει να συγκληθούν επιτροπές για να κριθεί η επικινδυνότητα ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται και διατηρητέο απ' ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα».

Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, για το συγκεκριμένο διατηρητέο ακίνητο «από παλιά πρέπει να έχουν τεθεί ζητήματα ασφάλειας και επικινδυνότητας, γιατί έχουν παρθεί μέτρα, όπως βλέπετε τη σκάφη, τη λινάτσα, τη σκαλωσιά και τον μερικό αποκλεισμό του πεζοδρομίου».