 Κλειστές οι είσοδοι του Μετρό στην πλατεία Συντάγματος εξαιτίας συγκέντρωσης για τα Προσφυγικά - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστές οι είσοδοι του Μετρό στην πλατεία Συντάγματος εξαιτίας συγκέντρωσης για τα Προσφυγικά

Μετρό συνταγμα
Φωτογραφία: Orange Press
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Προσφυγικά πραγματοποιείται στο Σύνταγμα με συνέπεια να κλείσουν οι είσοδοι στο μετρό στην πλατεία Συντάγματος, όπως σημειώνει το Orange Press.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαδηλωτές ανακοίνωσαν ότι θα προβούν σε δύο κινητοποιήσεις την Τετάρτη.

Την Τετάρτη δύο νέες κινητοποιήσεις για τα Προσφυγικά

Η πρώτη προβλέπει συγκέντρωση στις 12:00 έξω από το νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής. Η δεύτερη θα είναι μια νέα συγκέντρωση, αύριο, Τετάρτη, στις 19:00, στην πλατεία Συντάγματος.

Στο Σύνταγμα βρίσκονται διμοιρίες των ΜΑΤ και της ΔΡΑΣΗ.

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