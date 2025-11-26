 Κλειστά την Πέμπτη όλα τα σχολεία στον δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας εξαιτίας της κακοκαιρίας - iefimerida.gr
Κλειστά την Πέμπτη όλα τα σχολεία στον δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας εξαιτίας της κακοκαιρίας

Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας λόγω κακοκαιρίας / Φωτογραφία: agrinionews
Κλειστά θα παραμείνουν, αύριο Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών.

