Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. - iefimerida.gr

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του ﻿μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Σήμερα συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη μνήμη του πραγματοποιείται σήμερα, στις 17:30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.