Κλείνουν είσοδοι της Αττικής Οδού -Τι θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί - iefimerida.gr

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή για τις μετακινήσεις τους.

Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καθώς προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης θα επιφέρουν τον προσωρινό αποκλεισμό δύο κλάδων εισόδου του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή του Κορωπίου.

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